توفيق عكاشة يسخر من معمر القذافي: "حاول يشتري قنبلة نووية"

سخر الإعلامي توفيق عكاشة، من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قائلًا، إنه بدلًا من تصنيع القنبلة الذرية، قرر يشتريها من الصين، مضيفًا: "شرى العبد ولا تربيته".



وأردف عكاشة خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "الرئيس الليبي معمر القذافي طلب من الرئيس الصيني شراء قنبلة ذرية، لكن الرئيس الصيني رفض، وقال لسنا تجار سلاح، ولسنا من الشعوب التي تعمل على تدمير البشرية".



وتابع: "الصين كانت من دول العالم الثالث، وقالت لا نعمل على تدمير البشرية، كان لديها مبادئ وقيم".

