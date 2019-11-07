فريدة الشوباشي: فتاوى شيوخ "الإرهابية" دعوة صريحة للقتل

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إن فتاوى شيوخ الجماعة الإرهابية تُمثل دعوة صريحة للقتل.



وأضافت "الشوباشي" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news"، أن الجماعة الإرهابية دائما ما تروج للعنف وارتكاب الجرائم ولم تدعُ للفضيلة أبدا.



وأكدت أن جرائم الإخوان لم تنتهِ ولن تنتهي، مشيرة إلى أن العنف والوحشية شعارها منذ تاريخ تأسيسها.

