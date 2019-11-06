سقوط قتلى وجرحى إثر الاحتجاجات فى ميناء أم قصر ببغداد

أفادت مصادر اليوم الأربعاء، بسقوط قتلى وجرحى جراء الاحتجاجات الشعبية في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة.



ووفقًا لشبكة "رووداو" العراقية، فإنه تم تفريق مجاميع شبابية حاولت اقتحام البوابة الرئيسية للميناء، وسط المناشدات للسماح بعبور الغذاء والدواء واستمرار حركة الشاحنات.



وفرقت حمايات الموقع عددًا من المتظاهرين الذين تجمهروا أمام بوابة الميناء، ما أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين وسقوط العشرات من الجرحى.



وفي السياق ذاته نصب العشرات من المحتجين الخيام أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، احتجاجًا على الأوضاع السائدة في البلاد.



واستخدمت قوات جهاز مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أدى إلى إصابة العشرات.



ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد موجة انطلقت مطلع أكتوبر الماضي.