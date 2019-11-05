مؤسس حملة "زواج بلا ديون": العائلات الفقيرة هي الأكثر مبالغة في مستلزمات الزواج

قال أسامة محمد عبدالرحيم، مؤسس حملة "زواج بلا ديون"، إن الناس الأكثر احتياجًا للأموال هم أكثر الناس مبالغة في شراء مستلزمات الزواج.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: يوجد أشياء أخرى في الأرياف بالإضافة إلى ذلك وهي "المواسم"، وهي مكلفة جدًا للناس وكذلك الهدايا في بداية فترة الخطوبة، وهذه قواعد نحاول أن نلغيها.



يذكر أن الحملة هدفها القضاء على بعض المظاهر التي تتسبب في ارتفاع الديون على الزوجين، بسبب عادات قديمة تنتشر بشكل كبير في الأرياف، وللتسهيل على الشباب والتخفيف من أعباء وتكاليف الزواج المرتفعة.

