تعرف على سعر شحنة سيارات الكهرباء والمسافة التي تقطعها بها

قال الإعلامي تامر أمين، إن مصر استقبلت أول شحنة من الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء وعددها 50 أتوبيسا، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أكد أن هناك شحنات أخرى ستصل مصر إلى أن نوطن صناعتها في مصر.



وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية ومن المقرر إنشاء 12 محطة تشتمل على 65 نقطة شحن في 7 محافظات"، مؤكدًا أنه بعد سنوات سنجد أن محطات الوقود لن تجد فيها بنزينا ولكن ستكون كل السيارات بالكهرباء.



وتابع: سعر الشحنة الواحدة 60 جنيهًا تكفي للسير 300 كيلو متر، وتوفر الوقود والحفاظ على البيئة وعدم وجود تلوث سمعي هي أبرز مزايا السيارات التي تعمل بالكهرباء.

