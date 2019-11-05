فى اتصال هاتفى مع جونسون.. السيسى يرحب باستئناف رحلات الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون".



وتناول الاتصال، سبل زيادة التعاون والعلاقات الثنائية بين القاهرة ولندن، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين علي كافة المستويات خلال الفترة المقبلة.



وأعرب الرئيس السيسى، خلال الاتصال عن ترحيبه بقرار الحكومة البريطانية الأخيرة بشأن استئناف رحلات الطيران إلى مطار شرم الشيخ، متطلعًا لأن تمثل تلك الخطوة انطلاقة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى الامثل.



ومن جانبه، أكد جونسون دعم بريطانيا الكامل لجهود مصر الهادفة لتحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز مجمل أوجه العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة القادمة.