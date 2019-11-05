السيسي يشهد عبر الفيديو كونفرانس افتتاح محطتي تحلية مياه في السويس



يُشار إلى أن مصر شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا في القطاعات كافة، واستطاع الرئيس السيسي أن يدعم عددًا من المشروعات القومية، لتخرج في وقت قياسي، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومي، وتسهم في تحسين أحوال المواطنين.



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح محطتي لتحلية المياه بالسويس، وكوبري الجيش بالموشي، وطريق خدمة المحاجر من نفق المشير حتى طريق السويس الزعفرانة، وذلك عن طريق خاصية "الفيديو كونفرانس" ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافطتي السويس وجنوب سيناء.