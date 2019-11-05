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حوادث

تكدس مروري في القاهرة والجيزة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:37 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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تشهد شوارع محافظتي القاهرة والجيزة، صباح الثلاثاء، حالة من التزاحم والتكدس المروري تزامنًا مع خروج الموظفين لعملهم والطلاب لمدارسهم.

وظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

كما تباطأت حركة المرور أعلى الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وللمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، ومناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان حالة من الشلل المروري، وعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، كما شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

وتكدست حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وأمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر.

وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وشهد طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم كثافات مرورية، وظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل.

وظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارع ومنه إلى الأقاليم.

كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

وتباطأت حركة السيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وفي الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وللمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.

وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائري، ونفق الأزهر وللقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وأعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وهشام بركات.

وتباطأت حركة المرور في شارع الهرم بمنطقة مشعل وفي شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

كما تباطأت حركة المرور في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الطلاب والموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير.

وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.
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