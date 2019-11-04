تامر حسني يخوض تجربتي الإخراج والإنتاج للمرة الأولى

"البدلة" من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف تامر حسني، وأيمن بهجت قمر، وبطولة تامر حسني، وأكرم حسني، ودلال عبدالعزيز، وأمينة خليل، وطاهر أبوليلة، وطُرِحَ بموسم عيد الأضحى من العام الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.









كشف المنتج وليد منصور، عن وجود جزء ثاني من فيلم "البدلة"، يستعد الفنان تامر حسني لتصويره في نهاية 2020 حتى يتم عرضه في 2021.وأضاف خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي والمذاع عبر تلفزيون دبي: "تامر حسني يستعد لخوض تجربة الإنتاج للمرة الأولى من خلال شركة إنتاج الخاصة "تي اتش برودكشن"، وأنه سيقوم بإنتاج فيلم آخر بعده وهو من إخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج.