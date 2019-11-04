زكي البحيري: السيسي كان محقا عندما أرجع سبب بناء سد النهضة لثورة يناير

قال الدكتور زكي البحيري، أستاذ الدراسات الأفريقية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان محقا عندما قال إن ثورة يناير كانت السبب الرئيسي لبناء سد النهضة، بتعبيره " لما انكشف ظهر مصر".

وأوضح البحيري، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه عندما قامت الثورة وكانت مصر منكفئة على نفسها، وتواجهها مشكلات كبيرة بالداخل والخارج، أقدمت أثيوبيا على بناء السد في أبريل 2011، ولم يكن هناك حجر واحد تم وضعه في هذا المشورع قبل هذا التوقيت.

وتابع أن القانون الدولي للأنهار الدولية التي تمر بأكثر من دولة، ينص على ألا يكون هناك ضرر أو ضرار عند بناء السد، وألا يمكن لدولة المنبع أن تنشئ مشروعات على النهر الدولي دون الرجوع لدول المصب.