رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف: نضمن التدريب للطلبة في المصانع

قال الدكتور السيد عبدالقادر، رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف، إن مهمة الجامعة تأهيل الطالب لسوق العمل، حيث تعتمد الدراسة على التدريب، لينافس الطالب في سوق العمل المحلي والإقليمي، موضحًا أن الدفعة الأولى بها 140 طالبًا.



ولفت خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن الجامعة تستقبل طلبة الدبلومات الفنية وطلبة الثانوية العامة، بعد اجتياز اختبار قدرات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والرياضيات.



وأوضح أن الشركات الصناعية مهمة في التعليم التكنولوجي، حيث يتلقى الطالب التدريب داخل الشركات أثناء الدراسة وخلال الفترة الصيفية.

