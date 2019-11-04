القوصي يكشف أهمية إطلاق أول قمر صناعي للإنترنت والاتصالات

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إننا نهدف إلى التنمية المجتمعية ولا يمكن أن تقوم بدون أساس اتصالات قوي، وبالتالي وجود القمر الصناعي "طيبة 1"، سيجعل مصر قاعدة اتصالات قوية جدًا.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القمر الصناعي (طيبة 2) لن يقدم بث تلفزيوني، ولكنه يقوم بتغطية مصر بالكامل بشبكة اتصالات قوية وشبكة إنترنت"، مؤكدًا أنه سيفيد التعليم جدًا، خاصة في الأماكن التي لم تكن تصل إليها شبكة الإنترنت.



وأكد أنه سيكون مفيد جدًا في التأمين الصحي، خاصة أن رئيس الدولة أعلن أن التأمين الصحي سيغطي جنوب سيناء والأقصر، والتأمين لن يغطي مصر بالكامل إلا إذا كان هناك شبكة جيدة للإنترنت والاتصالات، لأن هذا حق للمواطن، وكما نقول التعليم عن بعد نقول كذلك العلاج عن بعد، عن طريق نقل مباشر لحالات الحوادث ومتابعتها مع الطبيب بشكل مباشر.

