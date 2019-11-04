مي عز الدين تكشف سر فقدانها لوزنها وحقيقة خضوعها لجراحة لانقاصه

كشفت الفنانة مي عز الدين، سبب فقدانها الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية، كما ردت على أنباء خضوعها لجراحة لفقدان وزنها.



وقالت خلال لقائها بإحدى القنوات العربية، إنها شخصية غريبة، حيث إنها تأكل في كل حالتها سواء كانت فرح أو حزن، فإنها لا تتوقف عن الأكل، نافية أن تكون في حالة حب خلال هذه الفترة.



وأضافت، أن وزنها قد زاد بشكل كبير، وخضعت بعدها لنظام قاسٍ لانقاصه ولم تستطع التوقف عنه، نافية خضوعها لأي جراحة لإنقاص أو نحت جسدها.



وكشفت مي عن تفاصيل برنامجها الغذائي الذي خضعت له والذي يدور حول تناولها وجبه خفيفة كل ساعتين تتكون من ملعقتين فقط، ووصفته بأنه صعب جدًا ولكن نتائجه جيدة جدًا، مؤكدة أن البعض من أصدقائها يقول لها إنها أصبحت نحيفة جدًا.

