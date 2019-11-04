واشنطن تفرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانات مرتبطين بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الإثنين، فرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانات مرتبطين بإيران، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.



وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في وقت سابق، اليوم الإثنين، عن تشغيل طهران 60 جهاز طرد مركزي متطور طراز "آي آر 6" في انتهاك جديد لاتفاقها النووي لعام 2015.



وجاءت تصريحات صالحي خلال مقابلة مع التليفزيون الرسمي في الذكرى الـ40 لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران.



وقال صالحي للتلفزيون الرسمي: "نشهد اليوم تدشين مجموعة تضم 30 جهازا للطرد المركزي "آب. آر. 6""، معتبرًا أن هذه الخطوة تظهر "قدرة وعزم إيران".



وفرضت الولايات المتحدة الشهر السابق عقوبات على كيانات وشركات مرتبطة بالحرس الثوري وشركات أخرى لتورطها في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.