"الطبلاوي" عن القارئ ممدوح عامر: "الشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة"

علق الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب القراء، على قرار نقابة محفظي وقراء القرآن بإحالة القارئ الشيخ ممدوح عامر للنيابة العامة بسبب تجاوزه في قراءة القرآن.

وقال "الطبلاوي"، خلال مقطع فيديو، أذاعه الدكتور محمد الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور": "ممدوح عامر اقارئ كويس، لكن الشجرة المثمرة لازم تُقذف بالحجارة".

ووجه "الطبلاوي"، رسالة لـ "عامر"، قال فيها: "متزعلش كلنا آسينا، ولما يكون في واحد ناجح مفيش حد بيسيبه، فالحاقدين الناقمين متحطهمش في دماغك ولو حطتهم في دماغك مش هتأدي، فاقرأ بما يرضي الله والباقي كله ولا يهمك".