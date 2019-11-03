وكيل الأوقاف: نهدف لتوصيل السنة النبوية عبر تطبيق إليكتروني

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، إن الدورات التدريبية الدينية التي تنظمها الوزارة، تعمل على توضيح المفاهيم الصحيحة للقضايا الدينية.



وأضاف "العيسوي"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا في توصيل سنة النبي (عليه الصلاة والسلام) بشكل بسيط عن طريق كتب متاحة لأي مواطن من خلال منافذ البيع أو من خلال تطبيق إلكتروني تستطيع أن تقرأ من عليه الكتب.



وأشار إلى أن هناك إصدرات متنوعة في كل المجالات التي تهم المواطن، وتعمل على تبسيط الدين.