"إلا ممدوح عامر".. رسالة الباز لنقابة محفظي القرآن بعد إحالة القارئ للنيابة

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، قرار نقابة محفظي وقراء القرآن بإحالة القارئ الشيخ ممدوح عامر للنيابة العامة بسبب تجاوزه في قراءة القرآن.

وأضاف الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه مندهش من قرار الإحالة للنيابة العامة مباشرة، دون أن تكون هناك لجان تفحص الأمر أو قرارات قبلها، موضحا أن الشيخ ممدوح رد على هذا القرار بأنه مستعد للجنة إذاعة القرآن لاختباره وامتحانه، على أن يفتح الباب لكل المتقدمين.

وواصل الباز: "أنا أوجه رسالة لنقابة القراء، وأقول لهم ما هكذا تورد الأمور، لا يمكن مثل هذا التشهير بقارئ للقرآن، من الممكن أن نفتح حوارا ونتناقش حول مشكلات القراء، ولكن لا يمكن التشهير بممدوح عامر... إلا ممدوح عامر".