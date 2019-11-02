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الديهي: طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة منحنى اقتصادي غير مسبوق

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:32 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي إن الحديث عن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، ومشاركة المواطنين في أسهمها، يعتبر منحنى اقتصاديا جديدا غير مسبوق.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هناك توجيها رئاسيا واضحا بإتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على أسهم في شركات القوات المسلحة، وهذه رسالة قوية في قلب من يتحدثوا عن القوات المسلحة المصرية والاقتصاد المصري.

وتابع أن تدخل القوات المسلحة في الاقتصاد المصري، لعدم السماح لجهة أجنبية في إذلال المصريين بوجود شح في سلعة معينة، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه رسالة لأهل الشر، أكد خلالها أنه سيفتتح جميع المشروعات ولو بشكل يومي، و"اللي يزعل يتفلق".

وعقب: "اللي بيتعمل ده للمصريين، ومردوده على المصريين، واللي يزعل يتفلق ويخبط دماغه في الحيط"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، سن سنة حسنة أنه لا يتم الإعلان عن أي مشروع إلا بعد الانتهاء منه وجاهزيته للتشغيل، مشددًا على أن هناك عشرات المشروعات جاهزة لافتتاح الرئيس لها.
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