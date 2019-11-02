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عالم

بريطانيا تكشف هوية ضحايا "شاحنة الجثث"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
جريدة الدستور
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أعلنت الشرطة البريطانية، أنها باتت تعتقد الآن أن جميع الجثث التسع والثلاثين، التي تم العثور عليها في شاحنة تنقل مهاجرين في إسيكس قرب لندن الأسبوع الماضي تعود لأشخاص من فيتنام، حسبما نشر موقع قناة "سكاى" نيوز.

وقال مساعد قائد شرطة إسيكس، تيم سميث، على تويتر: "نعتقد في الوقت الحالي أن الضحايا مواطنون فيتناميون، ونحن على اتصال بحكومة فيتنام".

وأضاف: "نحن على اتصال مباشر بعدد من الأسر في فيتنام والمملكة المتحدة، ونعتقد أننا تعرفنا على أسر بعض الضحايا".
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