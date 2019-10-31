مراد وهبة: العقاد صدر نفسه كمالك للحقيقة المطلقة

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن الأديب والمفكر محمود عباس العقاد كان يُصدر نفسه على أنه مالك للحقيقة المطلقة، وأصدر كتابًا بعنوان "أنا".



وأضاف "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "نطق فكرا"، على شاشة "TeN"، أنه حضر ندوة واحدة من ندوات العقاد، مع 3 من الأساتذة، فوجد أن العقاد يتحدث وباقي الحضور صامتين.



واستطرد:" محدش كان عنده الجرأة أنه يتكلم أو ينطق، لاقيت صمت تام، طب إزاي كان ينفع العقاد يعمل تيار بالشكل ده؟ والتيار يقوم على الحوار".



وأشار الفيلسوف إلى أنه يستمتع حتى الآن بأسلوب العقاد في الكتابة، وقدرته على كتابة جمل وعبارات بها نغم موسيقي جميل، ولكن لم يُعجبه فكره.



