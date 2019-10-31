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عالم

بن صالح يدعو للمشاركة في انتخابات رئاسة الجزائر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:31 م
الرئيس الجزائري المؤقت،
الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح
محمد عمر
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دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، الجزائريين إلى أن يجعلوا من الاستحقاق الانتخابي القادم عرسا وطنيا مشيرا إلى أن مصلحة الوطن تستوجب توحيد جهود كل الخيّرين ليكونوا في موعد مع التاريخ.

وقال بن صالح في خطاب بث مساء اليوم للجزائريين بمناسبة الاحتفالات بذكرى اندلاع الثورة التحريرية إن المصلحة العليا تملي على الدولة الحفاظ على النظامِ العامِ والقوانينِ ومؤسسات الدولة والأمنِ والاستقرارِ مهما كانت الظروف.

وشدد بن صالح على أن الجزائر تحتاج في الوقت الحالي لترتيب الأولويات، مؤكدا أن السلطة المستقلة للانتخابات تؤدي كل مهامها بٍحرية واستقلالية.

وأضاف: "مسار التغيير المنشود أخذ منحاه وعملية تطهير الدولة وتجديد تأطيرها عرف تقدما ملحوظا، الجزائر شهدت عملية غير مسبوقة لمكافحة الفساد".

واعتبر الرئيس الجزائري أن هذه التطورات الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا التنسيق بين مؤسسات الدولة ومرافقة الجيش مجددا التحية والتقدير لقيادة الجيش التي أدركت بُعد رسالة الشعب وسعت لتحقيق آماله.

وتستعد الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل بمشاركة واسعة من قبل عشرات المرشحين.
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