عروض سينما واكتشاف مواهب بثقافة سوهاج

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث عرضت سينما الأطفال بقصر ثقافة سوهاج فيلم "سبايدرمان" وفيلم "باتمان".



في نفس السياق قدم قصر ثقافة الطفل عرض سينما الأطفال فيلم "سبايدرمان" و"باتمان" لأطفال مدرسة زويل، واستقبل قصر الطفل طلاب مدرسة روافع القصير، وقدم لهم يوم ترفيهى تضمن عروض مسرح عرائس وعروض فانوس سحرى وورشة فن تشكيلي وعمل أشكال بالصلصال.



كما يواصل قصر ثقافة طهطا فى برنامج "اكتشاف الموهب" التي تجوب المدارس لاكتشاف العديد من المواهب وتنميتها فى الرسم، الشعر، الغناء، الموسيقى، التمثيل وذلك بمدرسة الثانوية التجارية بنات بطهطا ومدرسة الإعدادية الجديدة بنات، بينما تستمر فعاليات ورشة تطريز التلى تدريب عفاف صلاح ببيت ثقافة المراغة.