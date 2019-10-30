روميش: وقعنا بروتوكول مع الغرفة التجارية لتدريب السيدات على الحرف قبل قرض "ميسورة"

قال أحمد روميش، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن هناك مشروعات لا تحتاج إلى خبرات سابقة، وتكون نسب النجاح أكبر مثل المشروعات التجارية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمُذاع عبر فضائية "on e": "وقعنا بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية في القاهرة، والبروتوكول يضمن للسيدات اللاتي يحتجن دورات تدريبية أو ورشات عمل ويدربوهن على الصناعات والحرف اليدوية البسيطة".



وتابع: "بعدها يتم إعطائهن شهادة من الغرفة التجارية ويتم تقديمها للبنك وبعدها يتم منحهن قرض "ميسورة" وفي الوقت نفسه حصلن على التدريب والقرض ونساعدهن أيضًا على التسويق لبيع منتجاتهن من خلال مشاركتهم في المعارض".

"أحمد روميش" عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر: هناك مشروعات لا تحتاج إلى خبرات سابقة وهناك ورش تدريبية للسيدات لتدريبهم على الحرف اليدوية#كل_يوم#ON_E pic.twitter.com/rLr6RrUAWC — ON E (@ONENT) October 30, 2019