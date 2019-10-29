شقيق ضحية قطار الإسكندرية: وزير النقل تكفل بمصاريف المحامي

قال تامر عيد، شقيق محمد ضحية قطار الإسكندرية، إن وزير النقل أكد له خلال العزاء أن حق شقيقه "هيرجع"، مشيرا إلى أنه أعلن تكفله بأجر محامي شقيقه من جيبه الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه طالب وزير النقل خلال العزاء بحق "دم" شقيقه، وأن يتم إصدار الحكم على كمسري قطار الإسكندرية في أسرع وقت ممكن، وهو ما وعد به وزير النقل.

ولفت "عيد"، إلى أنه ذهب إلى النيابة اليوم، ورأى الكمسري المتسبب في وفاه شقيقه، وكان "يضحك"، وزملائه أحضروا له الطعام، معلقا: "الكمسري معندوش قلب".