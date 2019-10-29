نشأت الديهي: الفترة الحالية هي الأفضل للعلاقات المصرية الألمانية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير الخارجية الألماني، اليوم الثلاثاء، قائلا، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دائمًا ما تشيد بمصر في الإصلاح الاقتصادي والتعليم ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.



وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن العلاقات المصرية الألمانية تمر بأفضل فتراتها، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي، تباحث مع وزير الخارجية الألماني حول الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وتوافق الجانبين على ضرورة حل الأزمة الليبية وفقًا لأسس تؤدي للحفاظ على وحدة الدولة الليبية.

