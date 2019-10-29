مايا دياب عن استقالة الحريري: "موقفك كله خوف ومحبة للبنان"

وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب، رسالة خاصة لسعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، بعد تقديمه استقالته، مؤكدة أن موقفه كله خوف ومحبة للبنان.



وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "موقف يحمل وضوح ما بداخلك ووضوح ما واجهته وتواجهه حتى الساعة من جميع الفرقاء على طاولة الوزراء التي لم تتفق يوما".



وكان سعد الحريري، قد أعلن تقديمه استقالته بتغريدات عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قال فيها: "أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية والمناصب بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد، وما في حدا أكبر من بلدو".



وأضاف: "أنا طالع إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة تجاوبا مع الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع".



