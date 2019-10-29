الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 الموافق 01 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

عالم

تفاصيل رسالة رئيس الوزراء العراقى لـ"الصدر"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:12 م
جريدة الدستور
منار أحمد
طباعة
رفض رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمس الثلاثاء، دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدي الصدر، بالاستقالة لتهدئة الأحداث المشتعلة في العراق، وتجنب أعمال العنف والشغب اثر الاحتجاجات العراقية.

ووجه عبد المهدي رسالة إلى الصدر، قائلا: يجب على مقتدى الصدر الاتفاق مع هادي العامري، رئيس تحالف الفتح لتشكيل حكومة، بدلًا من دعوتي لإعلان انتخابات مبكرة، في إشارة إلى دعوته في مجلس النواب لانتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة والمفوضية.

وأشار عبدالمهدي، وفق السومرية نيوز العراقية، إذا كان يوجد اتفاق على تغيير الحكومة في العراق، فمن المقرر اتفاق بين الصدر والعامري، لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته، وتسلم الحكومة الجديدة خلال أيام أو ساعات من تحقيق هذا الاتفاق.

وتساءل عبدالمهدي الصدر: إلى متى يتسنى إجراؤها، مشيرًا إلى أن أمرها مجهول، معتقدًا أن الكتل السياسية ستتعاون بشكل أوسع لتحقيق التصويت.

وإذا كان هناك نظام ديمقراطي يوفر الوسيلة للتعرف على رأي الشعب، فإن صناديق الاقتراع هى الحل، أما أن أما أن يحتكر فرد أو حزب السلطة ويفرض إرادته على الشعب، أو يأتي ملثمون ويغلقون جامعة من الجامعات ويكتبون على الأبواب مغلقة باسم الشعب، أو أن يقوم مدير مدرسة بإخراج المراهقين إلى الشوارع باسم الشعب، فهذا انحراف واحتكار وتصرف تعاقب عليه في النهاية السنن الإلهية والبشرية، كما يعاقب عليه القانون ولا يمثل رأي الشعب.

وكان قد طالب الزعيم الصدري السلطة بالاستقالة إذا لم تستطع ترميم "ما أفسده سلفهم"، مضيفًا أنه لا "خير فيهم ولا سلفهم".
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحالف "الصدر" و"العامري" يثير قلق المناوئين بالعراق

العبادى يلتقى مقتدى الصدر فى النجف وينفى تزوير الانتخابات

"العبادي" يتحالف مع مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة العراقية

مقتدى الصدر يدعو لتشكيل حكومة ذات قرار عراقي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

القصة الكاملة لإجبار كمسرى شابين على القفز من قطار.. والسكة الحديد توقف رئيسه

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. مرتضى منصور يعرض الصلح على محمود الخطيب

منذ حوالي 23 ساعة

مصرع رئيس مباحث مديرية أمن الوادى الجديد فى حادث

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على العقوبة المتوقعة لكمسري قطار 934

ads

الصور

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

الأكثر قراءة

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

"شيطان قطر" خطط لاغتيال "بن سلمان" مقابل 10 ملايين دولار (فيديو)

4 قتلى في اصطدام قطار وسيارة بالأقصر

أيام زمان

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

حكاية الوثيقة الأولى لثورة يوليو.. «وُجدت في محل أحذية» (صورة)

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

نجم الساعة

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

الصحة

دراسة: البامية تخفض مستوي السكر

مؤشرات الإصابة بالتهاب بطانة الرحم

أشعة الشمس ضرورية للحصول على "فيتامين د".. لكن إحذرها

دراسة: تناول القهوة قد يحسن صحة الأمعاء الدقيقة

الرئيس نيوز

"الإنتاج الحربي" تحتفل بتدشين توطين تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر

حزب النور: نطالب بتطبيق"القائمة النسبية"وخسرنا 700 ألف صوت بسبب" المغلقة"

"بسبب" مصانع بير السلم".. طلب إحاطة يحذر من خطورة نقص المدافن الطبية

صرف علاوة 10% للقطاع الخاص باتفاق بين القوى العاملة والمستثمرين

منوعات

دراسة: 32% من الوالدين يهملون القراءة للأطفال

أوغندا تحظر أرتداء القبعات الحمراء وتعاقب حائزها بالسجن

71 % من الألمان يطالبون باستخدام رفات الموتي لصناعة الحلي

السبانخ تقلل خطر الإصابة بالسرطان

كشكول

5 أطعمة لتقوية مناعة طفلك في الشتاء.. تعرفي عليها

"التعليم" تستعين بـ"منى زكي" في تجربة التعامل مع المراهقين (فيديو)

جامعة القاهرة تشارك في وضع برنامج وطني للفضاء

"بيطري بنها" ينظم ملتقى توظيفي لطلبة الكلية

إسلام سياسي

علماء الأزهر: العودة للرسالات السماوية يقضي على التطرف

خبراء يكشفون مستقبل داعش بعد مقتل أبو بكر البغدادي

الداخلية: مقتل 13 إرهابيًا في مداهمة بالعريش (فيديو)

تنازلات إخوان ليبيا.. الجماعة تطلق مبادرة لوقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية


زيت وسكر

علاوة 10% للعاملين بالقطاع الخاص تصرف من يوليو 2019

كيف يتعامل الأبوين مع الأطفال بعد الانفصال؟

وزيرة الصحة: اضافة 1035 سرير إقامة بـ24 مستشفى حميات

بيع 68 محلاً تجاريًا و13 وحدة إدارية و8 صيدليات بالمدن الجديدة

مقالات الرأي
غسان شربل
كى لا نفجع ببغدادى آخر
لواء.حمدى البطران
فوضى السوق
القس. رفعت فكرى
أعمدة النجاح
لواء. محسن الفحام
انتخابات الاتحادات الطلابية
المزيد

الثقافة

"قصور الثقافة" تستكمل برنامج "الاستراتيجية والأمن القومى"

تعرف على المعالم التاريخية بشارع المعز

تحت الطبع.. الأعمال الشعرية الكاملة لــ "سيلفيا بلاث" بالعربية

"حكايات لم ترو".. صالون أكتوبر بثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك