الأوقاف: زيادة مرتبات جميع الأئمة بحد أدنى 500 جنيه قبل نهاية 2019

قال الدكتور أشرف فهمي، مدير عام أكاديمية التدريب بالأوقاف والمشرف على أكاديمية الأوقاف الدولية، إن الاهتمام بالتدريب للخطباء والأئمة هو الطريق الوحيد إلى تجديد الخطاب الديني لأنه من خلاله يتم إكسابهم معلومات صحيحة.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الوزارة تعمل على دمج الأئمة والخطباء بشكل أكبر في المجتمع.

وزف مدير عام أكاديمية التدريب بالأوقاف، بشرى سارة للأئمة، قائلا: "قبل نهاية عام 2019 سيتم زيادة رواتب جميع أئمة مصر لا تقل عن 500 جنيه".