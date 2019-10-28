"حذاء حزب الله".. لماذا انقلبت جريدة الأخبار اللبنانية على ثوار لبنان؟

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تغطية جريدة الأخبار اللبنانية التابعة لحزب الله، للأحداث في لبنان.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن جريدة الأخبار اللبنانية ليست أكثر من حذاء في قدم حزب الله، مشيرا إلى أن موقف الجريدة تغير بشكل كامل تجاه الثورة في لبنان وانقلبت من دعم التظاهرات إلى مهاجمتها.

وواصل أن الجريدة اللبنانية في بداية التظاهرات كانت تغازل المتظاهرين وتشد على أيديهم، ولكن عندما حمل المتظاهرون تدهور الأوضاع في لبنان لأمين حزب الله حسن نصر الله، بدأت الجريدة في مهاجمة الثورة والمتظاهرين.

واستكمل أن هذه الجريدة هي مجرد جريدة مركوبة من حزب الله اللبناني وتنفذ تعليمات.