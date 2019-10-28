شاهد.. ضابط تركي يفضح صفقات تنظيم داعش الإرهابي ونظام أردوغان

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو يرصد اعترافات ضابط تركي سابق، حول تعاون الرئيس التركي أردوغان وابنه مع تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار الضابط التركي، إلى أن ابن أردوغان كان يشتري النفط السوري من التنظيم الإرهابي لتركيا، وحقق من خلال ذلك ثروات ضخمة.

وعلق الباز: "هذه الاعترافات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، وجود علاقات وتنسيق بين تركيا وتنظيم داعش الإرهابي".