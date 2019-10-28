الديهي: "لو الأمر بيدي لأجيب كامل الوزير والكمسري وأقولهم نطوا من القطار وهو ماشي"

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء، بسبب إجبار كمسري قطار شابين على القفز من القطار أثناء سيره، لأنهما لم يدفعا الأجرة.



وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "أين الإنسانية في ممارساتكم؟ لو كان الأمر بيدي لأجيب كامل الوزير وزير النقل، وأشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد ورئيس القطار والكمسري، وأقول لهم نطوا والقطار ماشي، هل يقبلوا هذا؟".



وأردف: "هل يقبل أحدهم أن يطلب أحد من أولادهم ينطوا من القطار؟ أنا بتخيل إنهم ولادي؟ بقول تقبل حد يقول لولادك نط من القطار وهو ماشي؟ حتى لو بلطجية وولاد ستين في سبعين".

