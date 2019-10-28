بن فليس يعلن أسماء أعضاء حملته في انتخابات رئاسة الجزائر

أعلن علي بن فليس المرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، مساء اليوم، أسماء طاقم حملته الانتخابية لرئاسيات ديسمبر 2019.



وقال علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، في بيان اليوم، إنه اختار الهياكل المركزية لحملته الانتخابية، وشملت تعيين الدكتور عبدالرحمن خربوش، مدير حملة مكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني، وتعيين الدكتور محمد سليم قلالة، مدير حملة مكلف بالعلاقات مع العالم الأكاديمي.



وشملت قرارات بن فليس أبرز مرشحي الرئاسة اختيار شكيب إسماعيل قويدري، مدير حملة مكلف بالإعلام، ويوسف بن عيشة، مدير حملة مكلف بالتعبئة والتنظيم، أما مليك بن تومي، فتم اختياره مدير حملة مكلف بالعلاقات مع النقابات.



وعين علي بن فليس ناطقين باسمه وهما عبدالنور زيام، ومولود حشلاف.



وأغلقت أبواب الترشح أبوابها اليوم أمام المتقدمين ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم 12 ديسمبر المقبل.