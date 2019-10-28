ابتكار بطارية جديدة تخزن الطاقة لـ 40 عامًا

ابتكر مهندس سويدي، بطارية جديدة لتغيير طرق ووسائل إنتاج الطاقة، للاستغناء عن الوقود الأحفوري، وأساس تلك التكنولوجيا الجديدة هو تخزين الحرارة عوضا عن الكهرباء.



وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن المهندس السويدي لارس جاكوبسن قام باختراع بطارية تخزين الطاقة من خلال تكنولوجيا جديدة تعتمد على تخزين الحرارة تجعل ثمن البطارية أرخص بنسبة 90% من بطارية الليثيوم في كثير من الأحيان، وتعتمد تكنولوجيا تصنيع البطارية الجديدة على محول ستيرلينج، وهو المسئول عن تحويل الحرارة من أي مصدر حراري إلى كهرباء.



وأشار جاكوبسون إلى أنه أسس أول شركة تكنولوجيه الطاقة الشمسية في عام 2006، بهدف البحث عن الطاقة الكهربائية الحرارية، إذ تم تخزين الطاقة الحرارية عبر ما يسمى بـ صحن الطاقة الشمسية، مؤكدا أن تقنية البطارية التي تملكها تيكسيل الآن تعتمد على المواد الكيميائية الحرارية، ويمكن استخدامها لمدة أربعين عاما دون تبديد للطاقة، وبذلك تلافي مشكلة بطاريات الليثيوم.



ولفت تقرير الغد، إلى أن تلك البطارية تأتي في مسعى جديد للتحول للطاقة النظيفة، وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

