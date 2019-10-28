مصدر: الكمسرى فتح باب القطار لشابين بعد رفضهما دفع ثمن التذكرة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، أن الشاب الذي لقي مصرعه وصديقه، اللذين أجبرا على النزول من القطار بمحطة دفرة، كانا يبيعان خواتم وإكسسوارات للشباب.



وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن الشابين كانا يبيعان الإكسسوارات بمدينة الإسكندرية، وضاق بهما الحال فاستقلا القطار من محطة الإسكندرية وهو مكيف، مشيرًا إلى أن الكمسري عندما طالبهما بدفع الأجرة أكدا أنهما لا يوجد لديهما نقود؛ فطلب الكمسري البطاقة الشخصية لكل منهما؛ فرفضا، مما أدى إلى إجبارهما على النزول، وفتح باب عربة في القطار في إحدى الأماكن الذي يقوم القطار بالتهدئة بها، فنزلا مما أدى إلى انزلاق ساق أحدهما أسفل عجلات القطار ولقي مصرعه وأصيب الآخر.



تلقى اللواء خالد موسي، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار ويدعي (م. ه) يتضمن إجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهما، وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.



وقامت مباحث السكة الحديد بطنطا بضبط الكمسري، وتم تسليمه لمركز طنطا، وأمام الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز بطنطا، اعترف بأن الشابين من الباعة الجائلين في القطار، ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر إلقاءهما من القطار مما أدى لمصرع أحدهما ويدعى (م.ع - 23 سنة) من شبرا الخيمة قليوبية.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا للتحقيق.