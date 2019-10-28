إصابة شخصين فى حادث تصادم بالتجمع الخامس

أصيب شخصان، مساء اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى سوزوكى، بشارع محمد نجيب في التجمع الخامس، باتجاه طريق العين السخنة.



ونتجت عن الحادث إصابة قائد السوزوكي بكسور وجروح كبيرة، بينما استقرت حالة قائد السيارة الملاكي.



كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بوقوع مصادمة بين سيارتين بشارع محمد نجيب في التجمع الخامس.



على الفور، تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وتعزيز محيط الحادث بالخدمات المرورية لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.