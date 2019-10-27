رشوان توفيق يكشف سر حبه للرئيس السادات

قال الفنان رشوان توفيق، إنه من محبي الرئيس الراحل أنور السادات جدًا وذلك بسبب قراراته السياسية واختياره للقادة حوله.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e"، أن السيدة سكينة السادات قالت له إن الرئيس الراحل توفى وفي منزله 4500 جنيه فقط، وأن السيدة جيهان السادات نزلت للعمل، ووقتها قرأت له الفاتحة في وسط منزلي.



وتابع: "حلمت بالرئيس السادات وهو يضع يده على كتفي وكان يرتدي بدلة التشريفة الخاصة به، وأخذت وصرخ وقال لا إله إلا الله مرتين ورددت الشهادة معها، وعندما سئل عن تفسيرها حسب الله الكفراوي، قال له إن الرئيس السادات توفى شهيد.



وأكد أنه اتصل بالإعلامي عمرو الليثي، وطلب منه أن يبلغ جيهان السادات بالرؤيا، فاعطاه رقم هاتفها الأرضي واتصل عليها وقص عليها الرؤيا ووقتها قالت له إن الكفرواي طلب مخاطبتها أكثر من مرة ومن المتوقع أن يكون لهذا السبب.