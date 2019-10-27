الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

توك شو

رشوان توفيق يكشف سر حبه للرئيس السادات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:37 م
رشوان توفيق
رشوان توفيق
سناء إسماعيل
طباعة
قال الفنان رشوان توفيق، إنه من محبي الرئيس الراحل أنور السادات جدًا وذلك بسبب قراراته السياسية واختياره للقادة حوله.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e"، أن السيدة سكينة السادات قالت له إن الرئيس الراحل توفى وفي منزله 4500 جنيه فقط، وأن السيدة جيهان السادات نزلت للعمل، ووقتها قرأت له الفاتحة في وسط منزلي.

وتابع: "حلمت بالرئيس السادات وهو يضع يده على كتفي وكان يرتدي بدلة التشريفة الخاصة به، وأخذت وصرخ وقال لا إله إلا الله مرتين ورددت الشهادة معها، وعندما سئل عن تفسيرها حسب الله الكفراوي، قال له إن الرئيس السادات توفى شهيد.

وأكد أنه اتصل بالإعلامي عمرو الليثي، وطلب منه أن يبلغ جيهان السادات بالرؤيا، فاعطاه رقم هاتفها الأرضي واتصل عليها وقص عليها الرؤيا ووقتها قالت له إن الكفرواي طلب مخاطبتها أكثر من مرة ومن المتوقع أن يكون لهذا السبب.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قارئ الرؤساء.. أحمد نعينع: عبدالوهاب طلب منى تسجيل القرآن لـ«صوت الفن»

رغم فقره.. كيف وقعت جيهان في حب السادات؟ (فيديو)

عزوة السادات.. شقيقته سكينة: وضع النواة الأولى لـ«ثورة 52».. وصاحب فكرة «الضباط الأحرار» منذ 1938

كيف ارتبط السادات بزوجته جيهان بعد رفض والدتها؟

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

آلة الشر.. كيف ينفذ ياسين أقطاى مخططات أردوغان و«الإخوان» ضد مصر؟

منذ حوالي 8 ساعات

محامى "راجح" يكتشف ثغرة فى محضر الشرطة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان "محامين المنوفية" يثير قلق أسرة "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 8 ساعات

وزارة الصحة تكشف مزايا النظام الجديد في "التكليف"

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

"باعترافات أقطابهما".. القاعدة وداعش من أصل إخواني

تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

المضاد الحيوي ليس ضروريا لآلام الأسنان

أطعمة تساعد المرأة على تخفيف آلام الحيض

علماء يتمكنون من تحديد خلايا مرتبطة ومسببة للعمى لكبار السن

الرئيس نيوز

معهد البحوث الفلكية يحدد موعد "المولد النبوي" الشريف

ننشر.. إجراءات التنازل عن "عداد كهرباء" للغير

القضاء ينتصر لموظفي الصناديق والحكومة "تمتنع".. ووساطة برلمانية لحل الأزمة

نقابة الأطباء تعلن رفضها نظام "التكليف" الجديد

منوعات

الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

مع فصل الشتاء.. شركة أمريكية تصمم حذاء صوف مضاد للماء

رجل يفقد بصره بسبب النظر طويلًا بالهاتف

فراشة فى الـ 74.. سهير العطار صاحبة فضية السباحة: العجز عجز الروح

كشكول

"المحرصاوي" يلتقى بوفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل التعاون

"طنطا" تستقبل لجنة تقييم أفضل "جامعة مصرية"

للأمهات.. هذه أضرار جلوس طفلك لفترة طويلة

"اللغة العربية" بالمنصورة تعقد مؤتمرها الدولي.. مارس المقبل

إسلام سياسي

"عبدالله قرداش"...خليفة البغدادى المحتمل فى زعامة داعش

أنباء عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي

المعارضة السودانية تحذر من تحركات تنظيم بوكو حرام المتطرف

مسؤول أمريكى: العملية العسكرية لقتل البغدادى شنت من قاعدة جوية غرب العراق


زيت وسكر

ننشر الإجراءات والمستندات المطلوبة للتنازل عن عداد كهرباء

كيف تنجز عملك بإحترافية؟.. 8 إرشادات تساعدك علي ذلك

الأحكام القضائية تنتصر لموظفي الصناديق بالتثبيت علي الموازنة

“الصحة” تعلن بشرى سارة لأهالي السويس

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

"القومي لثقافة الطفل" يوزع جوائز التنمر بالأعلى للثقافة

غدًا.. "أخيل جريحًا" على مائدة مكتبة الشروق بالمهندسين

صفحتنا ع الفيس بوك