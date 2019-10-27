مراد وهبة يكشف كيف تحول من طالب فاشل إلى "فيلسوف"

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن أسرته المحدودة متمثلة في والده ووالدته هم من منحاه الفرصة للتفكير ويُصبح فيلسوفًا، حيث إن أسرته كانت تتميز بانفتاح وعدم التعصب، وكانت هذه الأسرة تُعطي لأبنائها فكرة للتفكير وتحمل مسئولية هذه الأفكار في حالة التنفيذ، موضحًا في الوقت ذاته أنه لم يكن طالبًا متفوقًا في الثانوية العامة بل كان طالبًا فاشلًا، ورغم ذلك كان يُفكر بكل عقلانية ومنطق.



وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نُطق فكرًا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه عندما كان طالبًا في الصف الثاني الابتدائي اقترح أحد أصدقاء والده على والده أن يُلحقه بجمعية الشبان المسيحية، حيث كانت تفتتح فرعها الجديد في القاهرة لأن أساس هذه الجمعية في بريطانيا وأمريكا، وكان هناك مفكر يُدعى يعقوب فان قام بتأسيس قسم "الصبيان" داخل هذه الجمعية.



وأشار الفيلسوف مراد وهبة إلى أن "الصبيان" كان عبارة عن أقسام داخله كل قسم له اسم فرعوني، وكان بداخل القسم برلمان ومجلس وزراء ونائب عام ورئيس جمهورية ولكن كصبية، ورئيس الجمهورية في هذا القسم كان يُسمى العمدة، موضحًا أنه تولى منصب العمدة أثناء دراسته للثانوية العامة في الجمعية وكان يتحلى بالروح الرياضية، حيث إن عدم التحلي بالروح الرياضية تُعد خيانة، لأنه تربى على الروح الرياضية.