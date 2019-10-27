بطلة السباحة صاحبة الـ 74 عامًا تفجر مفاجأة عن "تمارينها"

كشفت الدكتورة سهير العطار، صاحبة الـ74 عامًا، والفائزة بالميدالية الفضية في بطولة الأساتذة للسباحة في كوريا الجنوبية، في سباق 200 متر لسن ما بين 70 و74 عامًا، تفاصيل تمرينها.



وقالت "العطار"، خلال حديثها لبرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنها تعوم طوال السنة، بهدف ألا تتوقف عن السباحة، لكن تكثف التمارين قبل البطولة بـ 8 أسابيع، حيث تتمرن 6 أيام في الأسبوع.



وفاجأت "العطار"، المذيعة، بأنها تحب اليوم السابع الذي لا تتمرن فيه، وتنتظره مثل الأطفال.



وأشارت السبعينية بطلة السباحة، إلى أن زوجها كان يشجعها ولم يبخل عليها في الإنفاق على سفرها المكلف، ومن بعده أولادها، يحترمون مواعيد تمارينها ويمنحونها أولوية.



حصدت السباحة المصرية السبعينية سهير العطار الميدالية الفضية في بطولة الأساتذة للسباحة في كوريا الجنوبية، في سباق 200 متر لسن ما بين 70 و74 عامًا.