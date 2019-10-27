مسؤول أمريكي: القوات انطلقت من كردستان العراق لقتل البغدادي

أكد مسؤول عسكري أميركي، في نبأ عاجل، اليوم الاحد، أن القوات الأميركية التي شاركت في الغارة على البغدادي انطلقت من أربيل في كردستان العراق.



وفي وقت سابق، قالت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، إنها لعبت دورا مهما في "عملية قتل" أبوبكر البغدادي، زعيم "داعش".



جاء ذلك على لسان اللواء تحسين الخافاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، في تصريح حيث قال: "العمليات العراقية المشتركة لعبت دورا مهما في تقديم معلومات مهمة للجانب الأمريكي في عمليات قتل البغدادي".



وكان مصدر أمريكي مطلع على ما جرى قال لـCNN إن البغدادي على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.



في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".