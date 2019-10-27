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عالم

فوكس نيوز: الحمض النووي أثبت مقتل "البغدادي"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:34 م
البغدادي
البغدادي
إسراء صلاح الدين - أمينة ذكي
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أكدت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نبأ مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبوبكر البغدادي، عقب انتهاء اختبارات الحمض النووي، عقب استهدافه في محافظة إدلب السورية، بعد غارة أسفرت عن مقتله وزوجتيه وطفل.

وأعلن الجيش الأمريكي- في وقت سابق- أنه أجرى اختبارات الحمض النووي لجثة البغدادي عقب استهداف مخبئه في إدلب بغارة أمريكية، بالتعاون مع المخابرات العراقية، التي حصلت على معلومات أفصحت عن موقع البغدادي من مسجونين من الدواعش.
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