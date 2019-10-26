راغب علامة ينقذ أول متسابقة صعيدية ببرنامج The Voice من المغادرة

قدمت المتسابقة المصرية أسماء الشريف، أغنية "وحشتني"، للفنانة سعاد محمد، مع كل من حفيظة فالكو، وآمال سكاك، في الحلقة الأولى من المواجهة في برنامج "ذا فويس".



واختار محمد حماقي، المتسابقة حفيظة فالكو، للانتقال للعروض المباشرة، وعبر عن حزنه الكبير للتفريط في الموهبتين الأخريين، مطالبًا أعضاء اللجنة بخطف إحداهما.



وقرر الفنان راغب علامة، أن يخطف المتسابقة المصرية أسماء الشريف، وينقذها من مغادرة البرنامج، لتبقى أسماء الشريف، على كرسي الانتظار، وفي حال قام راغب علامة بخطف أحد آخر غيرها فإن مكانها يكون في خطر إذ إنه يكون مجبرًا على اختيار واحد منهما، لأن كل مدرب له حق خطف متسابق واحد فقط.

