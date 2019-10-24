السجيني يرفض المبادرات الأهلية لعزل أعمدة الإنارة: "نحن دولة مؤسسات"

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم عقد جلسة مشتركة مع لجنة الإسكان الأربعاء المقبل لبحث مشكلة الأمطار.



وأعرب السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن رفضه المبادرات الأهلية لعزل أعمدة الإنارة، لتفادي الصعق بالكهرباء.



وأضاف السجيني: "اعتماد المبادرات الأهلية في هذا الشأن سيحول الأمر لفوضى، نحن دولة مؤسسات والأعمدة لها مواصفات ومكودة، ولها نظام صيانة يتم بشكل دوري، وعلينا أن نوجه المسؤولين للقيام بدورهم، ولو هناك حاجة لمساعدة تأتي مبادرة على أسس علمية".

