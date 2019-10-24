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الأرصاد لـ"المواطنين": التزموا البيوت غدًا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:42 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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صرح الدكتور أشرف صابر ذكي، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، إنه من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت 26 أكتوبر.

وأضاف في بيانه، أن ذروة الموجة اليوم الخميس وغدًا الجمعة، ومن المتوقع أن يتسمر تكاثر السحب المختلفة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تطون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مديينتي حلايب وشلاتين.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة غدًا الجمعة، إلا في حالة الضرورة القصوى وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء حرصًا على سلامة المواطنين ومنعًا للتكدسات المرورية وأيضًا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه.
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