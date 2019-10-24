أمل حجازي لرئيس لبنان: "مكانك وسط أحفادك"

علقت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، على كلمة الرئيس اللبناني ميشيل عون، للمتظاهرين اللبنانيين، مؤكدة أن كلامه حرق قلبها.



وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: "لما طلع الرئيس وحكى حرقلي قلبي كرجال مسنّ وأنا بموت إذا بشوف رجال كبير بالعمر بهالحالة بس ما فيني كرمال حرقلي قلبي أقبل أنو يكون رئيسي".



وأضافت: "أنا بشوفوا بغير مطرح مبسوط بأحفاده وعم بنططنتوا عليه كجد كل عمر الو وضعه ما فينا نكون عكس الطبيعة الله بيشهد اذا عم بتمسخر".



يذكر أن مظاهرات لبنان الممتدة منذ أيام شهدت حضور شعبي كبير من كل الأطياف والأجناس، كما ضمت عددًا كبيرًا من النجوم، وذلك لمحاربة الفساد وتردي الحياة المعيشية وتدني الحالة الاقتصادية.



وشارك في المظاهرات من النجوم نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، وكارمن لبس، وفاليري أبو شقرا، ومايا دياب، وميريام فارس، وسيرين عبدالنور، ووائل جسار، وراغب علامة، وعبدو شاهين، وسعد رمضان، وماريتا الحلاني، ودانييلا رحمة، والوليد الحلاني، وجوزيف عطية، وعدد كبير من النجوم.

