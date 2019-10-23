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كريم فهمي يرد على تشابه فيلم "ديدو" مع "كينج سايز" لهنيدي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:50 م
كريم فهمي
كريم فهمي
سناء إسماعيل
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رد الفنان كريم فهمي، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول تشابه فيلمه الجديد "ديدو"، مع فيلم الفنان محمد هنيدي "كينج سايز" والذي يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع".

وقال في تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، إن محمد هنيدي، قيمة كبيرة جدًا وفكرة أن يذكر اسمه معه فهو شرف كبير له.

وأضاف: "أنا متأكد من أن هذا فيلم وهذا فيلم أخر لكنه من الممكن أن يكونا في نفس إطار الفكرة من الخارج وهي عقلة الإصبع، وأنا أول واحد سأشاهد الفيلم في السينما لأنني واحد من جمهور هنيدي".

مسلسل "الملاك"، تأليف حسان دهشان، إخراج ابراهيم فخر، وإنتاج محمد أحمد السبكي، بطولة كريم فهمي، ومحمود عبدالمغني، وصبري فواز، وهنادي مهنا، وآيتن عامر، وحمدي الميرغني وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وأسماء جلال، فراس سعيد، أميرة العايدي، لبني ونس، حسام داغر.

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