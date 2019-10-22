"المنصة الكاذبة".. المحرضون على مصر يتخذون من "بي بي سي" منبرًا لهم

عُرفت في الشارع المصري بـ"المنصة الكاذبة" يتخذها سبيلا من يريد أن يثير نشر الشائعات ومحاولة خلق الفوضى في البلاد، فهي دائما ما تكون المنبر لأصحاب الفكر المتطرف لنشر أكاذيبهم إنها "بي بي سي".



أعلنت قناة "BBC news" البريطانية الناطقة بالعربية، عن استضافة الممثل والمقاول الهارب محمد علي، غدًا الأربعاء، في أول خروج تليفزيوني له، للحديث حول الأكاذيب التي اعتاد أن يروجها الفنان الأجير مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت الإعلامية رشا قنديل، مقدمة برنامج "بلا قيود" بقناة "بي بي سي" الناطقة باللغة العربية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة كشفت فيها عن موعد حلقاتها القادمة عبر برنامجها واستضافتها للمقاول الأجير الهارب معها.



يذكر أنه في 28 يونيو العام 2016، رحلت السلطات المصرية الإعلامية اللبنانية ليليان داوود بسبب انتهاء تصريح إقامتها في مصر إثر نهاية عقدها مع قناة "أون تي في"، فلم تتأخر الـ"بي بي سي" كعادتها في استضافة الشخصيات التي تحاول الإساءة لمصر.



أما بالنسبة لمعتز مطر الإعلامى في قناة الشرق، فهو يعد من الكاذبين الذين يتخذون من "البي بي سي" منبرًا لهم، والتي روجت لحملته التي أطلقها، وكان يهدف منها إلى إحداث عمليات تخريبية داخل البلاد تحت اسم "اطمئن أنت مش لوحدك" من خلال نشرها خبرا عن عودة تلك الحملة المشبوهة.