الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

سر صفقة أيمن نور مع عزام التميمي لزيادة تمويل قنوات الفتنة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:08 م
أيمن نور
أيمن نور
مريم جبل
طباعة
كشف مصدر عن فضيحة جديدة لحقت بسجل الإخواني الهارب أيمن نور، بعد عقده صفقة مشبوهة لزيادة تمويل قنواته الداعية إلى الفتنة.

وقال مصدر، إن "نور" أرسل الإخوانية الشابة "فايزة عزام" وشهرتها "فيروز" إلى عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الكهل عزام سلطان التميمي، في موعد تم تحت رعايته لتقنعه بزيادة تمويل قناة الشرق لاستمرار الهجوم على مصر وشعبها من تركيا.

وبحسب المصدر، نجحت فيروز في استمالة العجوز المخرف عزام التميمي، وأقامت معه في فندق جراند ويندهام في اسطنبول، وذلك بعد زواجهما عرفيًا لاتقاء غضب زوجته الأولى المقيمة في لندن بوقوعه في علاقة غير شرعية واستغلال زوجته لذلك وفضحه.

واستطرد المصدر، أنه عقب إقامة "فيروز" و"عزام" في الفندق بأيام زاد بالفعل التمويل المالي لأيمن نور بشكل كبير، فأسس الهارب أيمن نور قناة "لا" الفضائية الإخوانية بهدف الاستمرار في التحريض ضد مصر.

وتابع، أن "نور" كافىء "فيروز" عن جهودها في استمالة الممول عزام التميمي، وقام بتعينها مديرة للقناة برغم عدم امتلاكها أي مؤهلات مهنية للمنصب سوى أنها زوجة التميمي ومحركة مشاعره التي ينفق مقابلها أموال التنظيم على تمويل أيمن نور.

لكن "التميمي" أيضًا وضع شروطًا للصفقة حتى لا تقتصر على عنصر الجذب النسائي، وطلب من الهارب أيمن نور تقديم كافة الإمكانيات التقنية للمقاول الهارب العميل محمد علي لتطوير مستوى الفيديوهات الكاذبة التي يسجلها بدولة إسبانيا.

وأوضح المصدر، أن الإخوانية "فايزة حليم" استعانت باسم "فيروز" لزوم الشهرة والتأثير في الأشخاص الذين يرسلها لهم أيمن نور لعقد صفقات مشبوهة، مؤكدًا أن فيروز تزوجت في محافظة البحيرة زيجة ثانية لأسباب أخلاقية تعلمها جيدًا.

وأكدت المصدر، أن الإخوانية فيروز أنفقت أموال الدعم التي تتحصل عليها من عزام التميمي لإجراء عمليات تجميل تكلفت مبالغ طائلة، بدلًا من إنفاقها على شباب الإخوان الفقراء في تركيا.

واستطرد، أن عزام التميمي المنتسب للعروبة بالاسم فقط يجمع أموال التبرعات من الإخوان بالخارج وينفق جزء منها على قناة "الحوار" الفضائية المغمورة، بينما ينفق باقي المبالغ التي يتحصل عليها على نزواته، دون الالتفات لشباب الإخوان الفقراء.

وأكد المصدر أن التميمي قد أمن نفسه وأبناءه بالحصول على الجنسية البريطانية، لذلك فهو غير مهتم بالهجوم عليه من شباب الإخوان لعدم قيامه بأي شئ للقضية الفلسطينية أو لدعمهم ماليًا في الغربة بعد توريطهم في الهروب من مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقطات "الهارب" أيمن نور.. عرض مستمر

"حذاء الإخوان المستأجر".. لماذا يتصدر أيمن نور قائمة الساقطين في 2018؟

مصادر تكشف خطة الهارب أيمن نور لإنشاء كيان سياسي موحد

"طنطاوي" يحضر جلسة التحفظ على أموال متهمي "خلية الأمل"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"عيب كده".. مشاجرة بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب طلعت زكريا

منذ ساعتين

"الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار والسيول في محافظات مصر

منذ ساعة و 25 دقيقة

مندوب الأهلي يحجز 20 غرفة في أحد فنادق الجونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

سي إن إن: أردوغان فشل في القاهرة وتونس

ads

الصور

image description

داليا محي الدين تروج للسياحة على طريقتها الخاصة "فيديو"

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار والسيول في محافظات مصر

مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة

حملة انتقادات واسعة تطال ترامب.. الجمهوريون: لا نستبعد إقالته

هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تحذير.. تدخين الكبار يسبب فقدان النظر عند الأطفال

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

الرئيس نيوز

مساعد وزير الخارجية السابق: تصريح "أبى أحمد" جاء ردًا على بعض المصريين

وفد "العلوم الصحية" يبحث مع وزير التعليم العالي حل مشكلات المهنة

وزيرة الصحة: لدينا اكتفاء ذاتي من الأدوية والأمصال وألبان الأطفال

رسلان: رئيس وزراء أثيوبيا يحاول خلق "عدو وهمى" لأسباب سياسية

منوعات

"فولوكوبتر" تطلق أول تاكسى جوى فى العالم بسنغافورة

العثور على مخلفات في سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية

سكان بلدة رومانية يحزنون على "آيل" مصاب فضل الموت وسطهم

شرطة جنوب إفريقيا تصادر 12 صندوقًا من عظام الأسود

كشكول

قطع "لسان" طالب داخل مدرسة بالشروق يثير غضب أولياء الأمور

ننشر جوائز المسابقة الدينية للطلاب المقدمة من الأوقاف

"محو الأمية مطلب أمن قومي".. ندوة تعريفية لطلاب طفولة المنيا

التعليم تعلن انطلاق المسابقة الدينية البحثية الكبرى للعام الحالي

إسلام سياسي

باحث إسلامي: الإخوان انتهت إلى الأبد ولا يمكن أن تعود

كيف تمول قطر الجماعات المتطرفة في فرنسا؟

التفاصيل الكاملة لتحركات الإخوان في الإعلام الأوروبي لتنفيذ خطة التحريض ضد مصر

إخوانية منشقة: الكذب والتضليل باسم الدين وراء تَركي للجماعة


زيت وسكر

“صوتك مسموع” تتحرك لمواجهه الهبوط الأرضى بجوار منزل “العقاد”بأسوان(صور)

بورسعيد: تعيين 1500 شاب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

تخصيص قطعة أرض ﻹقامة محطة صرف صحي بالشرقية

الوادي الجديد تطرح الكثبان الرملية والغرود للإيجار بنصف السعر

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض أشمون الأول لكتاب الطفل

ورش رسم وحكى بـ ثقافة الفيوم

"يوم في حياة الملك".. جولة للأطفال المكفوفين بالمتحف المصري

"حكايات تحت شجرة التوت" على مائدة ملتقى السرد العربي

صفحتنا ع الفيس بوك