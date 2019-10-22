نرصد فى التقرير التالى مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء 22\10\2019، وهى



أسوان Vs إنبى

يستضيف ملعب أسوان المواجهة المتكافئة بين أسوان وانبى، فى تمام الساعة 3 عصرا، وتبث عبر قناة on sport.



و يحتل أسوان المركز الـ 17بنقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات لم يفز وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل أنبى المركز الاخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف. يستضيف ملعب أسوان المواجهة المتكافئة بين أسوان وانبى، فى تمام الساعة 3 عصرا، وتبث عبر قناة on sport.و يحتل أسوان المركز الـ 17بنقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات لم يفز وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل أنبى المركز الاخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف.

وادى دجلة Vs مصر المقاصة

تقام مباراة وادى دجلة ومصر المقاصة، الساعة الخامسة ونصف عصرا، اليوم الثلاثاء 22\10\2019،على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها دجلة بعد التعادل مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية بينما حقق الفريق الفيومى فوزًا على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة، وتنقل مباشرة عبر قناة ON SPORT



ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد نقطتين بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 5 اهداف فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهما.