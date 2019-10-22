الحرائق تحاصر قصور المشاهير في لوس أنجلوس

A terrain-driven brush fire is threatening homes in the Pacific Palisades area. Watch live: https://t.co/mMvw6Xeg6V pic.twitter.com/n2mkM2eRiI — KTLA (@KTLA) 21 October 2019

As flames head up the hill close to homes in the Pacific Palisades and engulf a tree, residents flee the neighborhood. Watch live: https://t.co/mMvw6Xeg6V pic.twitter.com/UPob5aFpJ7 — KTLA (@KTLA) 21 October 2019

واجهت مئات القصور في منطقة باسيفيك باليسيدز الشهيرة بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، خطر حرائق الغابات.وهددت الحرائق قصور المشاهير مثل بن أفليك، ومات ديمون، وكوبي براينت، وصوفيا ريتشي، والتي يصل ثمنها لملايين الدولارات.وقال مسؤولون بإدارة مكافحة الحرائق في مدينة لوس أنغلوس، إنهم تلقوا مكالمات طارئة فجر اليوم، تفيد اندلاع حرائق في شمال منطقة باسيفيك باليسيدز.ورغم مرور ساعة في مكافحة الحرائق، فإن الحرائق قد انتشرت لأكثر من 30 فدانا وهددت المنازل على طول طريق فيستا جراندي، وطريق شارميل، والتيتقدر قيمة بعضها بأكثر من 4 ملايين دولار.وقد أظهرت لقطات جوية السكان وهم يفرون من منازلهم بينما تتقدم النيران باتجاههم، فيما حاول بعضهم إطفاء الحرائق بخراطيم الحديقة.وقال متحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق إن المنازل لم تتعرض لأي ضرر حتى الآن، فيما تم إسعاف رجل إطفاء بسببب تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة.وقد أمرت الإدارة بإجلاء مئتي منزل في المنطقة، نظرا لاحتمالية اندلاع حرائق أخرى، وتأثير الدخان، وذلك حتى وصول طائرات مروحية أكبر.وقد قامت مروحيات تابعة لعدد من إدارات مكافحة الحرائق في المدينة بإطفاء الحريق باستخدام المياه.