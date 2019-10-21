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قائد اللنش 501 يكشف كواليس من تدمير المدمرة إيلات الإسرائيلية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:43 م
اللواء بحري لطفي
اللواء بحري لطفي جاد الله
أحلام عبدالرحمن
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كشف اللواء بحري لطفي جاد الله، قائد اللنش 501 الذي شارك في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، جوانب من كواليس المهمة، قائلًا إنه شارك في تلك المهمة الصعبة، ونجح هو وزملائه في تنفيذ العملية على أكمل وجه دون خسائر، حيث كانت تحاول المدمرة إيلات الإسرائيلية الهجوم على مدينة بورسعيد وإنزال قوات هناك لمهاجمة المينا.

وأضاف "جاد الله"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه أثناء تلك الفترة كان رتبته نقيب، وبادر بإطلاق صاروخين من اللنش الذي كان يقوده، الصاروخ الأول تسبب في قسم المدمرة إيلات نصفين، وبدأت تغوص في المياه، والصاروخ الثاني سقط على جسم المدمرة وهي تغرق في وسط الجنود الذين كانوا يحاولون إلمام شملهم.

وأردف: "كنا على أعلى مستوى تدريب وسافرنا الاتحاد السوفيتي خدنا فرق فنية وتكتيكة على الصواريخ وتم تدريبنا أعلى تدريب، وكنا واثقين في نفسنا وتمت التجربة بنجاح".

وتابع: "كانت الأوامر إننا منرجعش ميناء بورسعيد، بل نكمل لميناء الإسكندرية، فطبعا مشيت في عرض البحر وقربت من السفينة بتاعة إيلات وهي تغرق على مسافة 5 ميل، وفجأة هاجموني لانشات مسلحة في منتصف الطريق، ولكن نجحنا في الفرار منهم دون أي خسائر".

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